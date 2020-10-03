Україна переходить на зимовий час в останню неділю жовтня

Як передає Politeka.net про це йдеться в повідомлення Департаменту технічного регулювання та метрології Мінекономрозвитку України.

Вже о 4:00 стрілки електронного та наручного годинника потрібно посунути на годину назад, а смартфони та планшети зроблять це автоматично. Щоб рано не вставати, це можна зробити ще перед сном 26 жовтня. Цього року ця дата збіглася з проведенням місцевих виборів в Україні - 25 жовтня.

Зазначимо, що лікарі рекомендують за тиждень до переведення стрілок годинника відмовитися від інтенсивних тренувань і не допускати перевтоми організму. Після переведення годинників в зону ризику автоматично потрапляють метеозалежні люди і люди з серцево-судинними захворюваннями.

У перші дні можливе погіршення самопочуття або зниження імунітету. Українцям рекомендують поповнювати запаси вітаміну D, адже сонце буде на годину раніше сідати.

Зазначимо, експерти астрономічної обсерваторії НАН України вважають, що Україна повинна залишитися в літній час з 2020 року. Це дозволить людям раціонально використовувати світлий час доби.

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