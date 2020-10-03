Украина переходит на зимнее время в последнее воскресенье октября

Как передает Politeka.net, об этом говорится в сообщении Департамента технического регулирования и метрологии Минэкономразвития Украины.

Уже в 4:00 стрелки электронных и наручных часов нужно подвинуть на час назад, а смартфоны и планшеты сделают это автоматически. Чтобы рано не вставать, это можно сделать еще перед сном 26 октября. В этом году эта дата совпала с проведением местных выборов в Украине - 25 октября.

Отметим, что врачи рекомендуют за неделю до перевода стрелок часов отказаться от интенсивных тренировок и не допускать переутомления организма. После перевода часов в зону риска автоматически попадают метеозависимые люди и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

У первые дни возможно ухудшение самочувствия или снижение иммунитета. Украинцам рекомендуют пополнять запасы витамина D, ведь солнце будет на час раньше садиться.

Отметим, эксперты астрономической обсерватории НАН Украины считают, что Украина должна остаться в летнем время с 2020 года. Это позволит людям рационально использовать светлое время суток.

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