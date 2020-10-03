Фітнес-модель Ана Чері захопила шанувальників відвертим пляжним образом

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе у формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про правильне харчування. До всього іншого, вона не соромиться показувати свої апетитні форми у всій своїй красі.

На своїй сторінці в Instagram вона показала дивовижні пляжні знімки.

Фітнес-модель в черговий раз продемонструвала спокусливу фігуру з пишними стегнами і точеним пресом, а заодно і яскравий рожевий купальник, який вдало підкреслив її бездоганні форми.

Чері позує в бікіні на зав'язках і рятувальному жилеті. На її шиї красується золотий кулончик у формі сонця. На обличчі легкий макіяж з акцентом на сяючу шкіру і замість укладки - вологе розпатлане волосся - ймовірно, вона тільки що вийшла з води та вирішила поніжитись на сонечку.

Дівчина позує на пляжі, прийнявши вельми спокусливі пози і явно радіє настанню довгоочікуваної гарячої пори. Крім того, на одному з відео, які були опубліковані в Stories вона веселиться на пляжі весело кружляючи на місці.

На жаль, такі атмосферні фото не зможуть прокоментувати її шанувальники. Адже кадри модель засвітила у своєму Stories.

Але ми не залишимо красуню без компліментів, адже неможливо втриматися і не захопитися її квітучим виглядом: "Соковита, як ягідка", "Відмінне тіло богині", "Мила русалка".

Нагадавши, Ана Чері забула про сором і здавила апетитні розміри прямо на камеру.

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері пограла на камеру своїми "ягідками" в Невидимій білизні.