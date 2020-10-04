У дощові жовтневі дні київська модель Альона Омович вирішила поностальгувати за відпочинком на морі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала відвертий знімок в бікіні, зроблений під час її перебування в Одесі, передає Politeka.net.

На Олені – білий купальник, верх якого насилу утримує бюст красуні шостого розміру. Дівчина стоїть на колінах і пильно дивиться в камеру, а позаду можна помітити слід на воді від човна, що пливе.

За спиною в Омович – грозові хмари.

Відзначимо, що модель відмінно вміє вибрати ракурс для фото, щоб в черговий раз продемонструвати всім ідеальну фігуру, на якій немає ні грама зайвого жиру, а шкіра чиста і шовковиста.

"Якщо придивитися, можна побачити, як на горизонті йде сильний дощ 😈 🌪 як думаєте, ми встигли поплисти від нього? Чи промокли", – підписала вона знімок.

"Шикарна", "прекрасне тіло😍 😍", "така гарненька, так тримати", – пишуть шанувальники, більшість з яких впевнені, що дівчині вдалося втекти від дощу.

Раніше ми розповідали про те, що нещодавно Олена відзняла фотосет для онлайн-магазину одягу, де приміряла Різне шкіряне взуття та костюми. Один з найпікантніших образів був знятий на узбережжі Дніпра. Дівчина одягла екстра-міні з шнурівкою з боків і вип'ятила бюст без ліфчика.

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