Британський принц Вільям образився на принца Гаррі і Меган Маркл

Таку думку озвучив біограф Роберт Лейсі у своїй книзі "Битва братів: Вільям і Гаррі-дружба і ворожнеча", передає британське видання "The Sun".

За його словами, все почалося після відмови принца Гаррі з Меган Маркл від королівського титулу.

Біограф стверджує, що таку новину принц Вільям прийняв в багнети, оскільки приймаючи таке рішення пара не порадившись з сім'єю. Більш обурливим він вважав те, що Гаррі повідомив новину в мережі, не попередивши про це Єлизавету. Як стверджує автор книги, він назвав такий вчинок зрадою.

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Даний конфлікт може в майбутньому негативно позначитися на становищі королівської сім'ї, впевнений Лейскі.

Лейсі впевнений, що ворожнеча між синами принца Чарльза і принцеси Діани завдасть істотного удару по авторитету королівської сім'ї.

Раніше стало відомо, як Меган Маркл могла розчарувати чоловіка Єлизавети II принца Філіпа.

Принц Гаррі та Меган Маркл

За даними британських журналістів, він вкрай обурений і розчарований, що колишня зірка Голлівуду Меган Маркл, яка вийшла заміж за принца Гаррі, не залишила свою кар'єру.

Нагадаємо, що у Єлизавети II жорстко провчили принца Гаррі на день народження, конфлікт не вщухає: "цього не заслуговує...".