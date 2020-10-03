Британський принц Вільям образився на принца Гаррі і Меган Маркл

Таку думку озвучив біограф Роберт Лейсі у своїй книзі "Битва братів: Вільям і Гаррі-дружба і ворожнеча", передає британське видання "The Sun".

За його словами, все почалося після відмови принца Гаррі з Меган Маркл від королівського титулу.

Біограф стверджує, що таку новину принц Вільям прийняв в багнети, оскільки приймаючи таке рішення пара не порадившись з сім'єю. Більш обурливим він вважав те, що Гаррі повідомив новину в мережі, не попередивши про це Єлизавету. Як стверджує автор книги, він назвав такий вчинок зрадою.

Даний конфлікт може в майбутньому негативно позначитися на становищі королівської сім'ї, впевнений Лейскі.

Лейсі впевнений, що ворожнеча між синами принца Чарльза і принцеси Діани завдасть істотного удару по авторитету королівської сім'ї.

Раніше стало відомо, як Меган Маркл могла розчарувати чоловіка Єлизавети II принца Філіпа.

За даними британських журналістів, він вкрай обурений і розчарований, що колишня зірка Голлівуду Меган Маркл, яка вийшла заміж за принца Гаррі, не залишила свою кар'єру.

Нагадаємо, що у Єлизавети II жорстко провчили принца Гаррі на день народження, конфлікт не вщухає: "цього не заслуговує...".