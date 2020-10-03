Британський принц Вільям образився на принца Гаррі і Меган Маркл
Таку думку озвучив біограф Роберт Лейсі у своїй книзі "Битва братів: Вільям і Гаррі-дружба і ворожнеча", передає британське видання "The Sun".
За його словами, все почалося після відмови принца Гаррі з Меган Маркл від королівського титулу.
Біограф стверджує, що таку новину принц Вільям прийняв в багнети, оскільки приймаючи таке рішення пара не порадившись з сім'єю. Більш обурливим він вважав те, що Гаррі повідомив новину в мережі, не попередивши про це Єлизавету. Як стверджує автор книги, він назвав такий вчинок зрадою.
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Даний конфлікт може в майбутньому негативно позначитися на становищі королівської сім'ї, впевнений Лейскі.
Лейсі впевнений, що ворожнеча між синами принца Чарльза і принцеси Діани завдасть істотного удару по авторитету королівської сім'ї.
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