Розповніла співачка Ані Лорак показала, як почала худнути після провального виступу

Після того, як один з російських телеканалів розмістив в YouTube відеосюжет, він розлетівся по мережі і продемонстрував форми Кароліни в невигідному світлі. Співачка вирішила оголосити голодування. Тоді користувачі були шоковані і навіть заявили, що у їх улюблениці Кароліни з'явилося друге підборіддя.

"Я, зізнаюся чесно, набрала зайві кілограми за час самоізоляції. Зараз їх скидаю, активно працюю над собою. Під час самоізоляції я теж намагалася підтримувати себе у формі. Регулярно займалася спортом, але холодильник ж поруч...",- скаржилася співачка в інтерв'ю кілька тижнів тому.

Як видно на нових сторі, зірка вже приводить себе в порядок і навіть скинула трохи зайвого. У самому відео співачка влаштувала розспівування, виконуючи уривок з композиції"Хочу я бути твоєю улюбленою".

Кароліна підкреслила свої форми скромним вбранням і вдало сховала недоліки.

Також раніше артистка постала в телеефірі в білому піджаку з зухвалим вирізом, крізь який проглядав чорний топ, і вузьких обтягуючих штанях.

Незважаючи на яскравий макіяж, трохи "опухла" Лорак з підстриженою чубчиком все ж налякала публіку своїм обличчям. Користувачі припустили, що в'януча артистка вдалася до пластики і "уколів краси" в гонитві за молодістю.

"Що з її обличчям" - " що, що боротьба з віком почалася..."; "Вона на себе не схожа"; "Лорак щось з собою зробила, не знаю, як ніби бджоли її покусали) якийсь переборчик"; " Арман кожне святкування біля Кароліни. = ) Жінка вогонь. Ще не 1 чоловіче серце підкорить", - коментують в мережі.

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