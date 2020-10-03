Британська співачка Адель після схуднення на 45 кілограм, похвалила фігурою в обтягуючому вбранні

Як передає Politeka.net, відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці Instagram.

Незважаючи на те, що співачка не настільки часто афішує своє життя, пропустити і похвалитися знімками з дня народження своєї подруги актриси Ніколь Річі вона не могла.

На кадрі вона постала в оксамитовій сукні-піджаку з відкритими плечима і об'ємними рукавами. Особливу увагу привернула фігура співачки - вона не так часто публікує кадри після схуднення, але результат видно неозброєним поглядом.

Нагадаємо, що причиною кардинальної зміни зовнішності багато хто називав її розлучення, після чого вона стала активно займатися спортом. А друга причина - син Анджело, саме заради нього артистка зважилася на схуднення.

Тренер 32-річної співачки не згоден з такими чутками, і відкрив секрет такого неймовірного перетворення.

За його словами Адель ніколи не соромилася своїх форм, і підкреслив, що вони навіть не планували домогтися таких результатів.

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