Британська співачка Адель після схуднення на 45 кілограм, похвалила фігурою в обтягуючому вбранні
Як передає Politeka.net, відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці Instagram.
На кадрі вона постала в оксамитовій сукні-піджаку з відкритими плечима і об'ємними рукавами. Особливу увагу привернула фігура співачки - вона не так часто публікує кадри після схуднення, але результат видно неозброєним поглядом.
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Нагадаємо, що причиною кардинальної зміни зовнішності багато хто називав її розлучення, після чого вона стала активно займатися спортом. А друга причина - син Анджело, саме заради нього артистка зважилася на схуднення.
Тренер 32-річної співачки не згоден з такими чутками, і відкрив секрет такого неймовірного перетворення.
За його словами Адель ніколи не соромилася своїх форм, і підкреслив, що вони навіть не планували домогтися таких результатів.
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