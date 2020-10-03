Британская певица Адель после похудения на 45 килограмм, похвастала фигурой в обтягивающем наряде

Как передает Politeka.net, соответственный снимок знаменитость опубликовала на своей страничке Instagram.

Несмотря на то, что певица не столь часто афиширует свою жизнь, пропустить и похвастаться снимками со дня рождения своей подруги актрисы Николь Ричи она не могла.

На кадре она предстала в бархатном платье-пиджаке с открытыми плечами и объемными рукавами. Особое внимание привлекла фигура певицы - она не так часто публикует кадры после похудения, но результат видно невооруженным взглядом.

Напомним, что причиной кардинального изменения внешности многие называли ее развод, после чего она стала активно заниматься спортом. А вторая причина - сын Анджело, именно ради него артистка решилась на похудение.

Тренер 32-летней певицы не согласен с такими слухами, и открыл секрет такого невероятного преображения.

По его словам Адель никогда не стеснялась своих форм, и подчеркнул, что они даже не планировали добиться таких результатов.

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