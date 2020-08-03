Певица Адель опубликовала фото, на котором она без макияжа
Как передает Poltieka.net, необычным снимком звезда поделилась на своей страничке в Instagram.
В кадре Адель без косметики позировала в облегающей одежде под телевизором, в то время как там была изображена Бейонсе в видео на песню Already.
"Спасибо, королева, за то, что мы всегда чувствуем себя такими любимыми благодаря твоему искусству", - отметила она в подписи к снимку.
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Поклонники испытывали смешанные эмоции, глядя на "обновленную" Адель. Некоторые выразили восхищение переменами во внешности певицы, но были и те, которым звезда не угодила - они отметили, что даже ее не узнали.
Напомним, что причиной кардинального изменения внешности многие называли ее развод, после чего она стала активно заниматься спортом. А вторая причина - сын Анджело, именно ради него артистка решилась на похудение.
Тренер 32-летней певицы не согласен с такими слухами, и открыл секрет такого невероятного преображения.
По его словам Адель никогда не стеснялась своих форм, и подчеркнул, что они даже не планировали добиться таких результатов.
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