Певица Адель опубликовала фото, на котором она без макияжа

Как передает Poltieka.net, необычным снимком звезда поделилась на своей страничке в Instagram.

В кадре Адель без косметики позировала в облегающей одежде под телевизором, в то время как там была изображена Бейонсе в видео на песню Already.

"Спасибо, королева, за то, что мы всегда чувствуем себя такими любимыми благодаря твоему искусству", - отметила она в подписи к снимку.

Поклонники испытывали смешанные эмоции, глядя на "обновленную" Адель. Некоторые выразили восхищение переменами во внешности певицы, но были и те, которым звезда не угодила - они отметили, что даже ее не узнали.

Напомним, что причиной кардинального изменения внешности многие называли ее развод, после чего она стала активно заниматься спортом. А вторая причина - сын Анджело, именно ради него артистка решилась на похудение.

Тренер 32-летней певицы не согласен с такими слухами, и открыл секрет такого невероятного преображения.

По его словам Адель никогда не стеснялась своих форм, и подчеркнул, что они даже не планировали добиться таких результатов.

Напомним, Адель, Хадид, Дженнер и другие звезды, которые выглядят старше своих лет: "Перестарались", фото поражают



А еще Politeka писала, какими были Адель, Каменских, Ефросинина и другие звезды до похудения: топ фото горячих пышек

Также Politeka сообщала, что исхудавшая Адель поразила новой внешностью, фото попали в сеть: "будто другой человек"