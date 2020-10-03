Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, вразила шостим розміром бюста в непристойному вбранні

Альона прославилася кілька років тому після того, як в черговий раз змінила зовнішність завдяки пластичним операціям. Регулярно відвідуючи солярій Омович також домоглася золотистого відтінку шкіри, а постійні уколи філлерів в вилиці і губи і зовсім змінили дівчину. Своїх операцій вона не соромиться, тому говорить про них відкрито.

Не боїться Олена показати і свої достоїнства в самих різних образах. Наприклад, дівчина без збентеження показує бюст шостого розміру в самих незвичайних нарядах і позах. Нещодавно Олена відзняла фотосет для онлайн-магазину одягу, де приміряла Різне шкіряне взуття та костюми. Одним з найпікантніших образів був знятий на узбережжі Дніпра. Д

Дівчина одягла Екстра-міні з шнурівкою з боків і вип'ятила бюст без ліфчика, тому коментарі не змусили себе чекати:

"Краще повісьте сукню на тремпель ніж на такий жах дивитися страшно; Немає слів, все супер!!; грудей залікові, плаття меркне 😂; блін, че тітка з собою створила😂 🙈 😂; ще що то зробила? А я думала ти вся вже натурель; Простимаша ось хто ви создала створила або зліпила себе для ескорту і все давно в курсі🤣 🤣 🤣 🤣; мізки може варто додати??)); Уххххххх очі які😂 😂; бідна дівчина. На що перетворилося її життя. А найжахливіше ще попереду".

Також модель показала себе в незвичайному образі. На фото красуня позувала в чорному костюмі з великими розрізами.

Волосся у красуні були розпущені, а образ Омович доповнила короною. У дівчини було велике декольте, яке ледве вмістило пишний бюст. Також можна оцінити і ідеальні ніжки красуні, адже розрізи були вище стегна.

При цьому Олена також вразила видом на відпочинку.

На фото Омович позувала в білизні на кріслі. Зірка спокусливо вигнулася і задерла одну ногу, демонструючи ідеальну талію. На тлі можна побачити панорамне вікно і море, що зробило кадр максимально спекотним і літнім. Олена залишила волосся розпущеним, а сама дивилася в об'єктив камери.

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