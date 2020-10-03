66-річна зірка телесеріалу "Свати" Тетяна Кравченко здивувала шанувальників несподіваним зізнанням

Артистка, яка народилася в українському Донецьку, часто розповідає підписникам якісь цікаві історії не тільки про зйомки популярної багатосерійки, а й про себе, що ще більше привертає до неї людей, передає Politeka.net.

Так, зірка зізналася, що вона багато чим відрізняється від Валюхи, своєї екранної героїні.

"Я різна. Від моєї Валюхи не так вже й багато у мене. Багато хто думає, що я завжди весела, завзята, бойова. Може, звичайно, і бойова. Якщо що, то і пошуміти можу! У запальності можу і посуд побити. Особливо, коли молода була. Зараз вже навчилася стримуватися. Різна я... ", - написала вона.

Така відвертість не залишила байдужими підписників актриси.

"Різна, тим і прекрасна. Ми любимо і цінуємо Вашу творчість","ми всі різні, та й ситуації різні. Але ось глянеш на Валюху, згадаєш її слова, і якось крокувати по життю легше. З гумором завжди легше, що толку нити", "ви для нас Своя🤗справжня російська жінка, коня на скаку зупинить, в палаючу хату увійде🔥 любимо ми вас всією душею❤️", "ви класна красива офігенна жінка 👏 👏 👏 🌹 🌹 🌹 а у фільмі свати, це просто шедеврально❤️", – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що щаслива Тетяна Кравченко вразила зовнішністю в реальному житті: фанати Пугачової оцінили.

Як повідомляла Politeka, Тетяна Кравченко переполошила немічним виглядом, рідкісний кадр.

Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко вразила наповал елегантним чином: "Мадам, ви просто диво".