Популярна актриса Нур Феттахоглу, яка прославилася завдяки серіалу «Величне століття", показала свою красу крупним планом
Турецько-німецька актриса, яка виконала роль наложниці османського султана Сулеймана I у відомому серіалі, активно ділиться фото в Instagram, повідомляє Politeka.net. Нур часто публікує знімки зі своєю дочкою або просто в домашній обстановці.
Так, красуня розмістила селфі у звичному вбранні. На знімку красуня позувала піднісши до себе камеру трохи знизу.
Видно, що артистка була в красивій кольоровій блузі з неглибоким декольте.
Красивий ланцюжок сріблястого кольору ідеально виглядав, як акцент до стильному образу.
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Крім того, Феттахоглу одягла джинсову куртку і стильні окуляри з леопардовим принтом.
Волосся здавалося рудим через падаюче сонячне світло. Хвилясте волосся в такому освітленні здавалося просто неймовірним.
"Сердита!",- написала Нур.
За дві години пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі не тільки цікавилися, чому зірка зла, але і написали багато компліментів її зовнішності.
"Вау, прекрасна", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Нур Феттахоглу розлучилася з чоловіком під час роботи в серіалі. Цілих три роки зірка була одна і крутила лише швидкоплинні романи. Однак артистка знову вийшла заміж за бізнесмена. Через лише рік пара розпалася, а Нур повернулася до першого чоловіка і народила дочку, вихованням якої зараз активно займається.
Раніше повідомлялося, що Нур Феттахоглу розляглася на ліжку і з втомленим виглядом втупилася в стелю. У неї під боком примостився пухнасте сіре кошеня, яке згорнувся калачиком і задрімало.
Нагадавши, як виглядають зірки "Величного століття " після завершення серіалу: схуднення, зморшки, діти і розлучення.
Як повідомляла Politeka, Нур Феттахоглу здивувала особистим фото в ліжку, засвітивши найдорожче:»це щастя".
Також Politeka писала, що зірка "Величного століття" в бікіні показала реальне щастя.