Знаменита модель Сьюзі Кортез, яку називають володаркою найкрасивіших сідниць, побавитися в спальні та показала свою ідеальну фігуру в білизні

Як повідомляє Politeka.net, Сьюзі стала переможницею престижного конкурсу Міс бум Бум, в якому в першу чергу оцінюються сідничні учасниць. Також Сьюзі часто знімається для різних відомих журналів, включаючи Playboy, FHM, GQ і Cosmopolitan.

До того ж модель активно веде свою сторінку в Instagram, де постить яскраві кадри. Кілька годин тому вона показала у своєму блозі знімок, на якому позувала в мереживі.

Щоб виглядати розкішно фітнес-модель не шкодує часу і сил на якісний догляд за шкірою. А також в будь-яку вільну хвилину відправляється в спортзал. Свої успіхи в спортзалі вона продемонструвала на новому знімку.

Так, Кортез приміряла мереживну білизну бордового кольору. Важлива деталь образу-білизна практично прозора. А тому їй довелося прикрити бюст руками і пасмами волосся. Модель позує в спальні, лежить на дивані, спокусливо прогнувшись і дивлячись в камеру зухвало і заклично.

Користувачі мережі прийшли в захват від знімка і почали засипати дівчину схвальними коментарями, вихваляючи її красу і розкутість.

"Безбожно Чудово 😍", "Чудово 😍 Фантастична Краса 👏", "смачна брюнетка", " Вау! Так жарко! 🔥 🔥 🔥 ", "Тобі потрібен хтось, щоб розділити цей диван".

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