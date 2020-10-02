Відома українська телеведуча Леся Нікітюк показала себе в незвичайному вигляді і розповіла про плани

На фото Леся була без одягу і білизни. Красуня позувала біля басейну, в якому можна побачити зелень. Волосся у красуні були розпущені, а в руках Нікітюк тримала тарілку з раками, які приготувала. Фото вийшло дуже пікантним і спокусливим, незважаючи на блюдо. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Плани на вечір п'ятниці? Я раків наварила. P. S. вже бачу ці заголовки завтра... Нікітюк, прикриваючись тим, що варить раків, фоткалася оголеною в чанах . Подруги залишилися голодними і неприкритими. Що будете робити у вихідні?",- написала красуня.

Фанати поставили понад 80 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ну, даєш! Чарівна Господиня! Хочу бути подругою по поїданню", " з такою фігурою можна і не прикриватися раками. Фото хороше", "Богиня", " клас. Ви як русалка тут. От би ще на фото поруч був русалмен", "Друга Волочкова".

Повідомлялося, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася новим образом.

Вражаючим фото знаменитість поділилася в розділі "сторіс".

Цього разу Нікітюк, яку вже звикли називати українською Барбі за жіночні спокусливі вбрання.

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