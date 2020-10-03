Відома співачка Алла Пугачова здалася в несподіваному образі

На фото Алла позувала в довгій сукні посеред великої кімнати. Пугачова рукою підперла бороду, а волосся у неї були розпущені. Співачка досить дивно виглядала, обличчя відразу і не впізнати. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку Єлизавети Галкіної.

"Мила Алла. Можна Ваш лайк", - написав Адмін сторінки.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Що то не схожа на Аллу!", "Вам не набридло все це, людині 72 роки, покажіть справжню бабусю", "щось не стало тієї Алли, яку ми пам'ятаємо.Зовсім чуже обличчя", "не впізнала", "Ну не правда адже", " Вау... Не відразу впізнала Аллу... Красуня просто і домашня така Аллочка лайк від душі", " це Алла Пугачова???Взагалі на себе не схожа!!!", "Хто це? Не Алла точно", "завжди різна на обличчя", " напишіть хто на фо фографії? Хіба це Алла Борисівна ?".

Повідомлялося, що відомий російський композитор Ігор Крутой розповів, як познайомився з Примадонною російської естради Аллою Пугачовою.

"Аллі дуже сподобалася моя пісня "Ти мене любиш", яку виконував Олександр Сєров. Вона покликала мене до себе в гості. Відкрила двері і каже: "крутий?"Я відповів ствердно. Вона додала: "Ні, це я крута". Так і відбулося наше знайомство", - розповів він.

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