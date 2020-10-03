Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в незвичайному образі

На фото красуня позувала в худі, надівши капюшон на голову. Як можна помітити Олена вирішила залишити волосся розпущеним, а в руках тримала окуляри. Образ Омович доповнила шортиками і босоніжками, які йшли з зав'язками. Модель позувала на тлі сходинок, а на одному зі знімком задерла ногу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я зі своїми коротенькими ніжками зав'язала б ці босоніжки аж до шиї", "Буженинка", "ти найкрасивіша в історії світу", "всі класні, як завжди", "Олена, ти завжди на висоті", "довго одягати такі чоботи", "в цих шнурках", "зовнішність звичайнісінька, типова , як у багатьох, побачивши тебе я не ахну".

Повідомлялося, що відома модель Олена Омович показала стильний образ на відпочинку.

Нові кадри Олени в стильній чорній сукні на тонких бретельках і досить нескромної довжини сподобалося фаната в Instagram моделі. Однак знайшлися і ті користувачі мережі, які порахували недоречними її образ без бюстгальтера або кофти. Як заявили критики, шостий розмір грудей дівчини вже виглядає не природно:

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