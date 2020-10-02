Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала стильний образ на відпочинку

Олена вже не раз розповідала, що не боїться критики і засуджень. Модель звикла бути в центрі уваги, тому абсолютно не реагує на їдкі слова на свою адресу. Натомість Омович продовжує, як вона сама каже, вдосконалюватися і жити далі.

Дівчина бере участь у рекламних зйомках чи не щодня, адже співпрацює з онлайн-магазинами одягу.

Нові кадри Олени в стильній чорній сукні на тонких бретельках і досить нескромної довжини сподобалося фаната в Instagram моделі. Однак знайшлися і ті користувачі Мережі, які порахували недоречними її образ без бюстгальтера або кофти. Як заявили критики, шостий розмір грудей дівчини вже виглядає не природно:

"Цими нестандартними цицьками зіпсувала красу; Ось це вим'я!!!Real. Awesome hint of nip. Stunning babe; не модні вже імпланти ваші..міняйте форму; Солодка богиня; суглинок виліз😂; третя груди застрягла; та в реалі стрьомна 😂; яка краса, розкача будь кого😍 😍 😍 😊; Олена у вас імпланти круглі ?; "ну як тут зупинитися, збільшує і збільшує".

Ми раніше писали, що кожен день дівчина знімається в новому одязі різних брендів і різного стилю, адже вона співпрацює з інтернет-магазинами одягу. Навіть в брюках і коротенькому чорному топі образ для деяких критиків здався занадто зухвалим, адже дівчина не стала приховувати плоский животик і досить значну груди шостого розміру.

В цілому новий образ Омович, доповнений капелюхом і акуратними босоніжками був сприйнятий більш позитивно, ніж зухвалі кадри в бікіні, але знайшлися і завзяті критики:

"Ти хороший приклад як не треба одягатися», «🔥 незвично бачити Вас такою одягненою))», «як завжди Сі*ка стирчить, який або фото))))», «найкрутіша 🔥», «дівчина красива, але худенька дуже .... хочеться погодувати ... без образ", "ти красива і така сексуальна 💖»," Ахренеть, де ви її взяли?)))», «Lovely 🌹 🌹 and alluring», " вогонь-баба😍".

Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.

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