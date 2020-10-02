Відома українська співачка Вікторія Смеюха, солістка групи "НеАнгели", показала себе і розповіла про відпочинок

На фото красуня здалася в блакитній сукні і без білизни. Смеюха спокусливо спустила бретельку наряду, роблячи знімок чуттєвим і спокусливим. Волосся у Вікторії були розпущені, а сама співачка дивилася прямо в об'єктив камери, позуючи на тлі нескінченного моря. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Новий день-нова я", - написала Вікторія.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня, красивого тобі відпочинку", " як ранок почнеш, так його і проведеш! Видно, що добре, позитивне на хорошій хвилі!!!", "Дуже нова,але прекрасна, як завжди", " Доброго ранку Вікторія, яка промениста. Хочу літо, у нас дощ, холодно", "Богиня", "як завжди чарівна і приваблива....", "О боже яка жінка","шалено красива, як море".

Повідомлялося, що 34-річна українська співачка Вікторія Смеюха з "НеАнгелів" викликала ажіотаж відвертими кадрами з власної ванни.

Зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram нове відео, в якому показала, як ніжиться в пінці.

Причому артистка релаксувала не сама: компанію їй склав домашній улюбленець, собачка на прізвисько Джессі.

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