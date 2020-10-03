Зірки були самі не схожі на себе

Головні зірки студії "Кварталу 95» перевтілилися в "нових" себе і постали перед шанувальниками з несподіваного ракурсу

Не так давно у зірок з'явилася нова забава-дивитися, як би вони виглядали, якщо були б іншої раси. Черговий челендж, представлений завдяки новому додатку, набирає популярність в соціальних мережах

Нових себе, отриманих в додатку Gradient, вже встигли показати багато знаменитостей. Наприклад, співачки Анна Седокова і Анна Семенович здивувала яскравим перетворенням в дівчат з Індії та Азії. Не залишилися осторонь і учасники "Квартал 95", скориставшись додатком і повністю змінивши себе.

"Не спробуєш - не дізнаєшся, як кажуть😆 а вам хто більше сподобався?",- сказано на сторінці кварталу.

Представляємо топ фото з перетвореннями:

Ось як відреагували шанувальники:

"Женя-африканець👍 😂; з наших дуже красиві індуси виходять😂; всі такі гарненькі!!))😉 👍; Женя просто вогонь🔥; Олена 🔥 А що це за додаток?; Індія найкрасивіша❤️; Олена - індіанка, і Пікалов - афроамериканець😍; по-моєму всім ідеально підходить афро-загар😆; Ахаха вийшли хороші азіати😁; поміняв націю і почали волосся вилазити)😊 👌; Індія - що не так?; Чому у них все ідуси-вийшли косими?); Індія прям гармата👍"»

Не так давно Олександр Пікалов розповів, як зібралися разом ключові гумористи проекту. Так, Юрій Карпов разом з Юрієм Корявченковим (Юзик) спершу входив до складу студентського театру естрадних мініатюр «коротке замикання»

"Ми десь були осторонь. Ми книги читали, на гітарах десь грали. І було пару Стемів, який були такі пацанячі. Це був СТЕМ "коротке замикання". Ось з цього стема Юзик, з цього стема Юра Крапов, з цього стема ще люди, які не дійшли вже до великої сцени», - розповів артист.

Потім Крапова разом з Володимиром Зеленським і товаришами запросили до складу команди КВК «Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит».

А ось Олена Кравець приєдналася до колективу пізніше.

"Олена Кравець була в наргоспі. Ми були авторитетними гумористами, а Олена Кравець з'явилася тоді, коли вже був «Транзит» і там був Володимир Олександрович, і з'явилася Криворізька ліга КВК... і якось ось так. Вона ходила до нас на репетишки, Ленка. У нас вже команда КВК була, ось тоді з'явилася Олена", - розповів Пікалов.

Нагадавши, Кошового довели до сліз на репетиції «Квартал 95», Кравець не витримала: кадри істерики.

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