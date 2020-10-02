Кім Кардаш'ян і Кайлі Дженнер показали себе в незвичайних нарядах на радість фанато

На фото Кім стояла в помаранчевій сукні з відкритим плечем і без білизни. Поруч можна побачити Кайлі, яка була тое в помаранчевій сукні, але в сіточку. У красуні була відкрита спина, зате закрите плече. Наряди виявилися досить короткими, тому можна оцінити ніжки зірок. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Помаранчевий", - підписав фотографію адміністратор.

Фанати поставили понад 6 тисяч лайків і написали коментарі:

"Скоро з'являться 200 млн фанатів", "Вам потрібно внести більше правок", "Скоро 1 мільйон", "обожнюю це редагування-вони схожі на близнюків"," нарешті знову", " яка красива дівчина! Я обожнюю тебе!!", "Це клацнуло"," мені подобаються твої правки","Люблю це".

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про кращий образ.

На фото Кайлі показала себе в обтягуючій сукні і без білизни. Волосся Дженнер зібрала в хвіст, а руками взялася за шию. Красуня здалася на тлі позашляховика, демонструючи величезне декольте і ідеальні форми. На вулиці була напівтемрява на момент зйомки.

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