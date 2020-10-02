Зірка популярного серіалу "Свати" Анна Кошмал вразила красою на ніжному фото

Актриса, яка полюбилася багатьом за роллю Женьки в " Сватах», показала новий знімок на своїй сторінці Instagram, передає Politeka.net.

"Настала осінь у всій своїй красі: дощ, вітер і шалено Драматичне небо над головою. Знову прокидаєшся на роботу в темну ніч і зустрічаєш світанки. Я не пам'ятаю, коли останній раз вставала пізніше 5.30. І все ж кожна пора року прекрасно по своєму, згодні?",- написала актриса.

Також вона додала інтриги, торкнувшись теми поворотів долі

"Осінь - час модних пальто, туфель і легких шарфів, свіжої прохолоди і нових поворотів долі. Так от... Нехай цієї осені з вами трапляються дива", - зазначила артистка.

При цьому в Мережі захоплюються її красою на опублікованому фото, де артистка відображена в зеленому піджаку поверх чорного топа.

"Мила", "Вау", "Крута діваха", "Не дівчина, а казка", "Красоточка", "чому груди подряпані?", "виглядаєш краще і краще!", "Красива дуже, досі не змінилася❤Наша Женька ❤ ❤" « " я захоплююся твоєю красою", "ти дуже красива😘", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, зірка "Сватів" кардинально змінила амплуа, Женьку не впізнати: "Ого, що нас чекає!".

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