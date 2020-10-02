23-річна українська співачка Мішель Андраде у яскравому образі спантеличила користувачів мережі
Як передає Politeka.net, фаворитка репера Потапа опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram.
На фото вона позує в джинсових міні-шортах, напівпрозорому чорному корсеті, поверх якого надіта жовта сорочка. На ногах дівчини ботфорти зі шнурівкою.
Доповнює образ яскравий макіяж з акцентом на губи і "розпатлана" укладка.
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При цьому Мішель Андраде, хотіла заінтригувати подробицями щодо нового кліпу.
«Я не могла залишити вас без сюрпризів - в кліпі ми з командою залишили маленьку пасхалочку і якщо ви були уважні - зверніть увагу, що ми сховали в кліпі», - написала артистка.
Але, схоже, користувачів мережі більше цікавить інше. Фоловерам дівчини здалося, що на опублікованих фото її животик виглядає занадто округлим.
"Ти вагітна?",- запитують її в коментарях.
У той же час інші просто захоплюються виглядом співачки в зухвалому образі.
"Omg, запакуйте мені цю дівчину", "Сильно красива", "Мішеель, ти така красива", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, що фаворитка Потапа Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті: "Яка дама".
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