23-річна українська співачка Мішель Андраде у яскравому образі спантеличила користувачів мережі

Як передає Politeka.net, фаворитка репера Потапа опублікувала свіже відео у своєму мікроблозі в Instagram.

На фото вона позує в джинсових міні-шортах, напівпрозорому чорному корсеті, поверх якого надіта жовта сорочка. На ногах дівчини ботфорти зі шнурівкою.

Доповнює образ яскравий макіяж з акцентом на губи і "розпатлана" укладка.

При цьому Мішель Андраде, хотіла заінтригувати подробицями щодо нового кліпу.

«Я не могла залишити вас без сюрпризів - в кліпі ми з командою залишили маленьку пасхалочку і якщо ви були уважні - зверніть увагу, що ми сховали в кліпі», - написала артистка.

Але, схоже, користувачів мережі більше цікавить інше. Фоловерам дівчини здалося, що на опублікованих фото її животик виглядає занадто округлим.

"Ти вагітна?",- запитують її в коментарях.

У той же час інші просто захоплюються виглядом співачки в зухвалому образі.

"Omg, запакуйте мені цю дівчину", "Сильно красива", "Мішеель, ти така красива", - пишуть в коментарях.

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