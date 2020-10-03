23-річна американська модель Белла Хадід, ангел "Victoria's Secret", запаморочила голову виглядом в одночасно брутальному й жіночному вбранні

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в напівголому вигляді. Модель натягнула латексні панчохи та рукавички, а також прозору чорну білизну з мереживом.

Розкішний образ доповнило кольє і незвичайна зачіска з красиво укладеними витками.

У такому вигляді Белла брала участь в шоу, яке транслювалося онлайн.

"ох, чорт, схоже, він вже включений. Пробачте. Amazon Prime. Також. Не забудьте голосувати!", - підписала фото зірка.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, не скуплячись на компліменти в коментарях:

"Ти тут така здорова і сяюча❤️"

"Тільки що дивилася це! Ви були феноменальні. Все шоу було дуже приголомшливим 😍 🔥 🔥 🔥 "

"Боже мій, Белла, ти атакуєш мене"

"Це тіло 🔥"

"назавжди одне з найкрасивіших тіл в світі 💎"

Раніше ми повідомляли, Белла вразила ніжним образом в білому купальнику. Красуня прийняла томну позу, продемонструвавши свої апетитні "дари природи". Примітно, що модель також показала крупним планом обличчя без косметики.

"хороші кущі, я повинен сказати"; "хороший, апетитний виріз"; "Мені подобається, як ти виділила груди"; " вона дійсно думала, що ми не помітимо😭 😭 😭"; "цей чагарник"; " кущ фотошопу💀"; "хороший кущ у тебе там, я бачу, ти вставила туди трохи графіки Minecraft?", - відреагували користувачі в мережі.

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