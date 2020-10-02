Головний санітарний лікар Віктор Ляшко прокоментував можливість введення повного карантину, і розповів, чого варто чекати українцям

В Україні останні три дні встановлюються нові антирекорди щодо захворюваності китайським вірусом, проте вводити суворий карантин по всій країні поки не збираються. В інтерв'ю Українському радіо Ляшко зазначив, що такі заходи дуже згубно впливають на економіку.

"Коли ми говорили про березень-квітень, у нас були своєчасно введені жорсткі карантинні обмеження, і в Україні не було пікового зростання кількості випадків коронавірусної хвороби", – заявив він.

За словами Ляшка, за цей час Україна підготувала систему охорони здоров'я.

"Ми... чітко розуміємо, що не можна вводити такі жорсткі заходи, тому що це дуже негативно впливає на економіку, і ми шукаємо золоту середину між економічними і епідемічним обмеженнями для того, щоб і країна працювала, і система охорони здоров'я справлялася", – сказав головний санлікар.

Зазначимо, раніше Ляшко заявляв про можливість суворого карантину в Україні, відзначаючи, що все залежить від того, як українці будуть дотримуватися запобіжних заходів.

"З приводу національного локдауна. Я б не прив'язувався ні до якої дати. На локдаун можна піти і раніше 25 жовтня, і пізніше. Залежить тільки від зростання кількості випадків інфікування коронавірусом", - заявив він, зазначивши, що, якщо громадяни і бізнес будуть дотримуватися всіх обмежень, то"ніхто не буде нікого закривати".

Тим часом, 2 жовтня в Україні встановлено новий антирекорд щодо захворюваності китайським вірусом. Про це свідчать дані РНБО станом на ранок п'ятниці.

Якщо ще вчора МОЗ повідомляв про 4069 інфікованих за попередню добу, то сьогодні помічено різке зростання - 4633 випадки за останні 24 години.

Також за добу видужала рекордна кількість пацієнтів. Попереднє найбільше значення було зафіксовано 30 Вересня (2110).

Антирекордсменом по країні залишається Харківська область - 460 заражених (у Харкові 242 випадки). Далі йдуть Дніпропетровська та Одеська області – 334 і 280 випадків відповідно.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіло 217 661 людина, з них 96 591 одужали, летальних випадків — 4261.

Рішенням уряду адаптивний карантин в Україні продовжено до 31 Жовтня. Згідно з останніми змінами, до Червоної зони карантину потрапили Тернопіль та Канів.

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