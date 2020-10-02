35-річна українська співачка Тіна Кароль частенько демонструє апетитні форми, підігріваючи інтерес публіки до своєї персони

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram опублікували нове фото, на якому Тіна постала в чорному боді або ж чорних маєчці та трусиках - ракурс не дозволяє розгледіти більш точно.

Проте "смачний" знімок встиг наробити шуму в мережі. Красуню зняли зверху так, щоб в кадр потрапила зона декольте. Від цих ніжних й спокусливих вигинів можна втратити дар мови.

Блондинка з яскравим макіяжем, виконаному в бежево-рожевих тонах, привабливо подивилася в камеру, ніби "заграючи" з публікою.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, не тільки компліменти посипалися на Кароль, деяким її зовнішній вигляд здався трохи неприродним.

"Знову, ці кадри з Голлівуду)"

"Це вже не Тіна, а лялька якась"

"Лялічка"

"Дуже красива))))"

Раніше ми повідомляли, Кароль приголомшила стильним і незвичайним вбранням. Зірка покрутилася перед камерою в шикарній сукні від відомого українського дизайнера Івана Фролова. Знизу наряд обтягуючий, бежевий та короткий, а поверх цього надітий довгий атласний червоний шлейф спереду і ззаду. Образ доповнювали численні прикраси та розпущені укладені локони.

"🤤 🤤 🤤 🤤богиня не те слово це навіть не описати♥"; "шик блиск краса🔥 😍 🙌 "; "сукня шикарна, і Тіні личить"; "Тіна Кароль!❤️❤️❤️😘", "Най най. Ух. Золота рибка", - відреагував натовп фанатів.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте

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