35-річна українська співачка Тіна Кароль частенько демонструє апетитні форми, підігріваючи інтерес публіки до своєї персони
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram опублікували нове фото, на якому Тіна постала в чорному боді або ж чорних маєчці та трусиках - ракурс не дозволяє розгледіти більш точно.
Проте "смачний" знімок встиг наробити шуму в мережі. Красуню зняли зверху так, щоб в кадр потрапила зона декольте. Від цих ніжних й спокусливих вигинів можна втратити дар мови.
Блондинка з яскравим макіяжем, виконаному в бежево-рожевих тонах, привабливо подивилася в камеру, ніби "заграючи" з публікою.
Користувачі кинулися обговорювати побачене. Варто відзначити, не тільки компліменти посипалися на Кароль, деяким її зовнішній вигляд здався трохи неприродним.
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"Знову, ці кадри з Голлівуду)"
"Це вже не Тіна, а лялька якась"
"Лялічка"
"Дуже красива))))"
Раніше ми повідомляли, Кароль приголомшила стильним і незвичайним вбранням. Зірка покрутилася перед камерою в шикарній сукні від відомого українського дизайнера Івана Фролова. Знизу наряд обтягуючий, бежевий та короткий, а поверх цього надітий довгий атласний червоний шлейф спереду і ззаду. Образ доповнювали численні прикраси та розпущені укладені локони.
"🤤 🤤 🤤 🤤богиня не те слово це навіть не описати♥"; "шик блиск краса🔥 😍 🙌 "; "сукня шикарна, і Тіні личить"; "Тіна Кароль!❤️❤️❤️😘", "Най най. Ух. Золота рибка", - відреагував натовп фанатів.
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