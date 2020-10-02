Виконавиця ролі Валюхи Будько Тетяна Кравченко зі своїм серіальним чоловіком, якого зіграв Федір Добронравов, вразили мережу

Шанувальники серіалу з нетерпінням чекають нового сезону, а поки згадую улюблені фрагменти. Один з таких кадрів опублікували на фан-сторінці Кравченка про "Instagram", повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскролльте до кінця сторінки)

На фото зображені головні герої серіалу-Валентина Будько зі своїм чоловіком-Іваном. Поруч з ними сидять Митяй і Ольга Миколаївна. При цьому помітно, що між Валюхою і Мітяєм відбувається перепалка.

"Обожнюю цих акторів від бога", "тільки на фото глянула вже сміюся. Подивіться на ці обличчя!", "Ви Кращі", "як же я вас обожнюю", "Класні", "цей серіал можна дивитися нескінченно! Обожнюю його, відпочиваю душею!😍😍😍", "Обожнюю сватів! Можу по 100раз одну серію дивитися)) відкладаю всі справи, якщо бачу на екрані цей серіал😂 хочеться собі таких сватів, як Валентина та Іван", "ніколи не перестану любити "сватів"!!! Обожнюю!", "Душевний серіал і душевні актори😘 😘 😘", "ви стали рідними і близькими, все завдяки вашому таланту. так реально грати можуть тільки талановиті люди. Спасибі вам, що ви є», - пишуть в коментарях.

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