Популярна українська співачка Віра Брежнєва у злегка непристойному вигляді привітала своїх фанатів

Зірка опублікувала пост зі спекотним фото у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Красуня позувала в короткому топіку незвичного крою.

Здавалося, наряд був великим, тому він приспустився з плечей, ледь не оголивши груди Віри без білизни.

Грайливий бантик посередині утримував тканину на місці.

Акценту декольте додали золоті прикраси на шиї красуні.

Зірка дивилася вбік і посміхалася.

"Сьогодні Міжнародний День Музики! Я хочу привітати всіх, хто її любить 🎼", - написала Брежнєва.

Далі артистка розповіла в пості, що в дев'ять років з батьками і сестрами жили в трикімнатній квартирі, в якій знаходився сірий магнітофон «Иж305С». Останній майбутня зірка разом з рідними затерли до дірок.

"Моє пристрасне захоплення музикою почалося саме тоді, з хітів Erasure, Ace of Base, Філіпа Кіркорова, Вадима Казаченка, Ірини Аллегрової та Юрія Лози - тих, чиї касети були у мами і тата. Жили ми скромно, але дружно", - поділилася співачка.

Одного разу батьки вирішили прихистити 12-річного бездомного хлопчика.

"Ми з сестрами завжди мріяли про старшого брата. Ми почали благополучно жити всі разом нашою сім'єю, а я кожен день не могла повірити своєму щастю, що у мене тепер є брат, про якого я так мріяла", - поділилася зірка.

Однак хлопчисько незабаром пішов з дому і забрав з собою магнітофон.

"Ми засмутилися подвійно... 😔позбувшись придбаного брата і музики...", - розповіла Віра.

"Королева краси ❤️❤️❤️", " найкраща співачка на планеті Земля така одна у нас Віра ❤️❤️❤️❤️❤️", "приголомшлива історія, Віра", - написали користувачі мережі.

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