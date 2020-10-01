Українців попередили про чергове посилення карантину
Як передає Politeka.net, про це у своєму Facebook розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов.
За його словами, новий розділ на карантинні зони в Україні почне діяти вже з 5 жовтня 2020 року.
За рішенням Державної комісії, до червоної зони карантину потрапили Тернопіль та Канів.
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Варто відзначити, що в червоній зоні, згідно законодавства, діють такі обмеження: в населених пунктах забороняється робота громадського транспорту, закриваються Ресторани, ТЦ і навчальні заклади.
Що стосується столиці України, то Київ, за рішенням Держкомісії, залишається в жовтій зоні карантину.
У Києві все також не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди, крім тих, які надають послуги кризового втручання (+ обмеження "зеленої" зони).
Підсумовуючи, Олег Немчинов додав, що такі обмежувальні заходи офіційно вступають в силу на наступні 14 днів.
Раніше ми повідомляли, в Україні з 28 вересня, терміном на наступні два тижні почало діяти нове епідеміологічне зонування.
До "червоної" зони потрапили Тернопіль та Бережани Тернопільської області. Тепер тут будуть додаткові обмеження, заборонені: приміські та міжміські автобуси; робота кафе і ресторанів, кінотеатрів; відвідування одержувачами соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають ці послуги.
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