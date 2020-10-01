У Приватбанку заявили про своє рішення піти назустріч клієнтам у "посткарантинній реальності"

Так, з 1 жовтня змінилися ключові тарифи для підприємців та юридичних осіб, пише "Ліга. Фінанси".

Зокрема, за внесення виручки на рахунок через термінали самообслуговування тарифи знижуються з 7 до 5 гривень, незалежно від суми зарахування.

Крім того, скасовуються тарифи за післяопераційне обслуговування, тобто, проведення операцій після закінчення банківського дня. Тариф за проведення платежів корпоративних клієнтів на рахунки в інших банках складе 3 грн за платіж, а тариф на внутрішньобанківські платежі - залишається безкоштовним.

Тариф за внесення виручки через касу банку встановлено на рівні 20 грн незалежно від суми зарахування. Як повідомляється на сайті банку, ця операція поки залишається безкоштовною.

У той же час вводиться комісія за зняття готівки в ряді операцій: тариф за зняття готівки з корпоративних карт і карт "Ключ до рахунку" складе 1%, а за нецільове поповнення готівкою корпоративних карт і карт "Ключ до рахунку" - 0,5%.

Разом з тим, багато українців продовжують скаржитися на роботу Приватбанку. В одному з останніх коментарів у розділі з відгуками на сайті Мінфіну, клієнтка розповіла про неможливість зняти гроші з депозитного рахунку - якраз в той момент, коли вони були сильно необхідні.

"Звернулася в банк з проханням розірвати депозитний рахунок. У чому мені було відмовлено, з посиланням на те, що депозит є «терміновим» і гроші можуть повернути тільки після закінчення терміну дії депозиту, причому працівник банку розмовляв зі мною грубо і так, щоб я від нього відстала", - пише клієнтка.

У Приватбанку дали роз'яснення: в чому різниця між "строковим" і "не строковим" вкладами.

"Оформляючи депозитний вклад, ви погоджуєтеся з умовами договору згідно з якими банк нараховує вам відсотки за більшою ставкою, ніж у випадку, коли відкривається звичайний, не строковий депозит. У своїй діяльності банк керується чинним законодавством і нормами НБУ, згідно з якими має право відмовити в достроковому розірванні вкладу, який був відкритий клієнтом як «терміновий»", - йдеться у відповіді фінустанови.

Нагадавши, банкомати ПриватБанку перестали видавати гроші: "списання по карті пройшло, але...".

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