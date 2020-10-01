Подорожчання серйозно вдарить по кишенях українців, експерти пояснили, що відбувається

Експерти попереджають, що зростання цін в нашій країні до кінця 2020 року прискориться на 2,8-4%, передає «Сьогодні».

Економісти назвали чотири основні чинники, які і спровокують інфляцію. Це зростання тарифів у комунальній сфері, девальвація гривні, подорожчання агроподукції (фермери зазнали збитків через небувалу посуху), підвищення мінімальної зарплати до 5000 гривень.

"Почав дорожчати природний газ для населення, і для теплокомуненерго, що означає подорожчання тепла. Також на зростанні цін істотно позначиться девальвація гривні, адже 50% споживання в Україні-це імпорт, і незначно-збільшення мінімальної зарплати до 5000 грн", - пояснив віце-президент з питань економічної політики в УСПП Віктор Скаршевський.

Нагадаємо, тарифи на електрику для українців залишаються незмінними до кінця поточного року.

Водночас у Міністерстві заявляють, що ціна на електричну енергію для населення в Україні не переглядалася з 2017 року і зараз є найнижчою серед усіх країн Європи.

Як повідомлялося, ціна на газ для побутових споживачів на жовтень залишиться без змін.

Тобто, українці за тарифом "місячний" платитимуть 4,7 грн/кубометр. Що стосується тарифу на 12 місяців, то в ньому ціна палива становить 5,24 грн/кубометр.

У прес-службі газового монополіста нагадали, що ціна на паливо безпосередньо залежить ціна доставки самого газу. Відповідно, чим довше труба, тим дорожче доведеться платити за транспорт блакитного палива.

Нагадаємо про тарифи на комуналку, "Нафтогаз" оголосив українцям ціни на жовтень: як змінилися суми.

Як повідомляла Politeka, українців попередили, що буде з цінами і тарифами, «через один-два тижні…»

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