Монети, які виводять з обігу, можуть допомогти українцям непогано заробити

Експерти розповіли, що для цього потрібно зробити, пише "КП" в Україні".

Так, нумізмат Микола Подільський радить в першу чергу придивитися до монети 25 копійок 1992 року. Якщо вона не з опуклим, а з втиснутим всередину тризубом, то вам пощастило. Це так званий "Англійський чекан". Частина дрібниці карбувалася в Англії, так як в той час потужностей наших монетних дворів не вистачало. Коштують такі монети близько 100 доларів.

Англійським чеканом виготовлялися не тільки монети по 25 копійок, а й по 10, і по 50. Ціни на 10 копійок 1992 року на нумізматичному аукціоні "Віоліті" англійського карбування варіюються від 1450 до 2680 гривень. 50 копійок того ж року коштують від 1200 до 4100 гривень.

Вартість монет залежить від стану-чим менше слідів обігу на монеті, тим вище ціна.

Також цінними є 25 копійок 1995 року. Їх на" Віоліті " продавали приблизно за 1400 гривень.

25 копійок 1995 року відрізняються маленьким тиражем на Луганському патронному заводі. Колекціонер Олексій Чмих запевняє, що цю монету можна реально зустріти в побуті.

Можна підзаробити і ощадними гривнями випуску до 2003 року. Цінними вважаються купюри з незвичайними номерами. Наприклад, якщо всі цифри однакові.

Але визначити їх точну вартість складно: все залежить від стану банкнот, серії та номера купюри.

Зрозуміти наскільки монета рідкісна і скільки вона коштує можна за допомогою каталогу Асоціації нумізматів і колекціонерів України. Це безкоштовний каталог, де міститься інформація про українські монети всіх років випусків і номіналів.

Також допоможе онлайн-аукціон, наприклад "Віоліті". Тут можна прикинути, за якою ціною продають ті чи інші екземпляри. А ще можна звернутися з монетою до колекціонерів або в спеціалізовані магазини з антикваріату.

Нагадаємо, що з 1 жовтня вже не можна розплатитися монетою в 25 копійок, а також купюрами номіналом 5, 10, 20, 50, 100 гривень, які знаходяться в обігу з 1996 року, а також 200 гривень 2001 року випуску. У той же час регулятор почне вилучати банкноти по 1 і 2 гривні, а також гривневі монети старого зразка - їх ще будуть приймати до оплати, але банки видавати перестануть. Примітно, що НБУ залишає в обороті більш дрібні монети в 10 копійок - це зроблено для того, щоб було легше округляти суми при покупках.

При цьому, ще до 30 вересня 2021 року безкоштовно обміняти їх у будь-якому банку по всій території України. Після цього купюри і монети, виведені з обігу, будуть до жовтня 2023 року приймати виключно в Нацбанку і уповноважених банках: "ПУМБ", "ПриватБанк", "Ощадбанк" і "Райффайзен Банк Аваль".

Однак, як бачимо, експерти пропонують більш вигідний спосіб "утилізації" монет, якими вже не можна розплатитися, правда тут пощастить не всім.

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