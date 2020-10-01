Відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе і підрослу доньку Аню

На фото Алессандра позувала в светрі, зверху якого був надітий сарафан. Поруч стояла донька Аня, яка здалася в светрі і спідниці. Амбросіо обіймала дочку і красуні показували свої ідеальні ніжки на фото. Взуття на сімействі не було, а волосся вирішили залишити розпущеним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Падіння відчувається", - написала зірка.

Фанати поставили понад 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ангели", "красива мати і дочка", "дорогоцінний момент"," це прекрасно"," Красиво жити", " я один з тих, хто називав вас близнюками, і я також сказав, що вона буде моделлю .... просто для запису, лол", " всього найкращого!", "Хухууу пізніше, коли станеш матір'ю, тіло хоче бути таким фіксом", "чудові дівчата"," як мати, як дочка - красива", " як і раніше підтримувати цю позачасову красу-похвально!".

Нагадаємо, відома модель Алессандра Амбросіо, зірка Victoria's Secret, показала себе на радість фанатів.

На фото красуня здалася в спортивній білизні, позуючи біля стіни. Зірка спокусливо вигнулася, демонструючи найпікантніші частини тіла. Волосся у Алессандри були розпущені, а руки дівчина склала спереду.

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