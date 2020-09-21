Российский певец Леонид Агутин пустился во все тяжкие в Сочи
Инцидент произошел во время фестиваля "Кинотавр", пишет "Экспресс газета". Как утверждают журналисты, на одной из светских вечеринок артист познакомился с молодой брюнеткой Мариной, с которой якобы и провел ночь.
По словам источника, накануне адюльтера Леонид изрядно напился в компании режиссера и сценариста Резо Гигинеишвили. Вокруг мужчин весь вечер крутились прелестные барышни. Одной из них удалось особенно привлечь внимание музыканта.
"Шатаясь, певец ухватил девчонку за талию, сел в машину и уехал. Что там было — мы свечку не держали. Но на следующий день эта Марина из Краснодара появилась в фестивальном ресторане и хвасталась подружкам, что Леня виртуозно не только на рояле играет!", - сообщает издание.
В сети появились кадры изменщика с его новой знакомой:
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Вся эта история жутко напоминает недавний скандал с другим известным 50-летним красавчиком - речь о стриптизере Тарзане, признавшемся в измене певице Наташе Королевой с 28-летней малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Девушка, к слову, еще и беременна.
Как бы там ни было, это уже не первый раз, когда Агутина "ловят" на измене - его брак с певицей Анжеликой Варум и так трещит по швам. Ранее в 2011 году на "Новой волне" Леонид, также перебрав с алкоголем, целовался с молоденькой красоткой - фото объятий облетели сеть.
Варум бурно отреагировала на шалость супруга - собрала вещи и улетела к матери. Только через несколько месяцев паре удалось наладить отношения. Как поведет себя Варум на этот раз неизвестно, однако ранее звезда заявляла: "Любимая для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он, на протяжении всей жизни, посвящает стихи".
Напомним, недавно Варум жаловалась в соцсети, что набрала лишние килограммы за время карантина. Звезда призналась, что не очень-то ограничивает себе в еде, а вот интенсивно заниматься спортом перестала. При этом готовит самостоятельно, балуя кулинарными изысками и мужа. Подобный режим уже сказался на ее фигуре.
"Карантин - дело полезное, если бы только не такой побочный эффект", - писала Анжелика в соцсети.
Напомним, Анжелика Варум потрясла новой внешностью: «Страшное восковое чудище без возраста», фото.
Как сообщала Politeka, Агутин показал подросшую дочь в одном белье: «Ух, какая!».
Также Politeka писала, что муж Анжелики Варум угодил в Украине в "чистилище".