25 жовтня поточного року Укараїна переходить на зимовий час

Як повідомляє Politeka, відбудеться це в день голосування на місцевих виборах, а точніше - о 4 ранку, 25 жовтня.

Стрілки годинника необхідно буде перевести на годину назад.

"25 жовтня 2020 року о 04:00 ранку за київським часом скасовується дія літнього часу з переведенням годинникової стрілки на одну годину назад", - сказано в повідомлення Департаменту технічного регулювання та метрології Мінекономрозвитку України.

Нагадаємо, в 1996 році Уряд України прийняв постанову, згідно з якою на території України щороку годинна стрілка в останню неділю березня о 3 ночі переводиться на годину вперед, а в останню неділю жовтня, о 4 ранку – на годину назад.

Раніше ми писали, що в жовтні 2020 року Укргідрометцентр очікує місячну температуру в межах середніх багаторічних значень. Так, українські синоптики прогнозують у жовтні температуру + 6...12°С, в горах- + 6...7°С. абсолютний максимум температури складе + 25...35°С, у гірських районах- + 18...24°С. Абсолютний мінімум – -5...16°С, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями -18...23°С, на півдні Криму-0...-2°С морозу.

Що ж стосується опадів, то їх середньомісячна кількість очікується на рівні 30-65 мм, а в Карпатах – 75-100 мм. починаючи з другої декади жовтня перехід середньої добової температури відбудеться в бік зниження до + 8°С.

Кабмін виплатить українцям майже 10 мільйонів гривень в якості одноразової грошової допомоги. Її отримають сім'ї чотирьох загиблих військовослужбовців, а також найближчі родичі семи військових, які отримали інвалідність в результаті участі в антитерористичній операції (АТО) на окупованому Донбасі. Таке рішення члени уряду прийняли під час засідання п 30 Вересня.

Кабінет Міністрів виділяє на ці цілі 9,757 мільйона гривень. Так члени сімей загиблих отримають 750 прожиткових мінімумів для працездатних у розмірі, який був актуальний в момент смерті. Розмір виплати для воїнів по інвалідності залежить від групи:

I група інвалідності-400 прожиткових мінімумів;

II група-300 прожиткових мінімумів;

III група - 250 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, що пенсії українцям підвищать в два рази, в Кабміні назвали терміни і цифри: "не нижче 40% від зарплати..."

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