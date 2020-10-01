25 октября текущего года Укараина переходит на зимнее время

Как сообщает Politeka, произойдет это в день голосования на местных выборах, а точнее – в 4 утра, 25 октября.

Стрелки часов необходимо будет перевести на час назад.

"25 октября 2020 года в 04:00 утра по киевскому времени отменяется действие летнего времени с переводом часовой стрелки на один час назад", — сказано в сообщении Департамента технического регулирования и метрологии Минэкономразвития Украины.

Напомним, в 1996 году правительство Украины приняло постановление, согласно которому на территории Украины каждый год часовая стрелка в последнее воскресенье марта в 3 ночи переводится на час вперед, а в последнее воскресенье октября, в 4 утра – на час назад.

Ранее мы писали, что в октябре 2020 года Укргидрометцентр ожидает месячную температуру в пределах средних многолетних значений. Так, украинские синоптики прогнозируют в октябре температуру +6...12°С, в горах – +6...7°С. Абсолютный максимум температуры составит +25...35°С, в горных районах – +18...24°С. Абсолютный минимум – -5...16°С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами -18...23°С, на юге Крыма - 0...-2°С мороза.

Что же касается осадков, то их среднемесячное количество ожидается на уровне 30-65 мм, а в Карпатах – 75-100 мм. Начиная со второй декады октября переход средней суточной температуры произойдет в сторону понижения до + 8°С.

Кабмин выплатит украинцам почти 10 миллионов гривен в качестве единоразовой денежной помощи. Ее получат семьи четырех погибших военнослужащих, а также ближайшие родственники семи военных, которые получили инвалидность в результате участия в антитеррористической операции (АТО) на оккупированном Донбассе. Такое решение члены правительства приняли во время заседания п 30 сентября.

Кабинет министров выделяет на эти цели 9,757 миллиона гривен. Так члены семей погибших получат 750 прожиточных минимумов для трудоспособных в размере, который был актуален в момент смерти. Размер выплаты для воинов по инвалидности зависит от группы:

I группа инвалидности - 400 прожиточных минимумов;

II группа - 300 прожиточных минимумов;

III группа – 250 прожиточных минимумов.

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