Відома модель Міла Кузнєцова показала себе на радість фанатів
На фото зірка здалася в костюмі. У вбранні було величезне декольте, з якого прямо випирала пишні груди дівчини. Волосся були у моделі зібрані в хвіст. На фото Міла поставила руки так, ніби готується до бою. На другому знімку Кузнєцова вже просто стояла і показувала палець вгору. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:
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"Які гарні фотографії. Ви прям як фотомодель", "Ти така крута, втім як завжди", "ти завжди маєш приголомшливий вигляд, мені дуже подобається", " який класний костюмчик. Красуня", " Класні фоточки вийшли. Ти просто супер", " Міла !!як завжди від вас віє теплом і позитивом", "а у тебе дуже круто виходить стати в позу", "дівчина Джеймса Бонда", "виходить, як у Джекі Чана".
Повідомлялося, що відома своїм 13-м розміром грудей українська модель Міла Кузнєцова похвалилася пікантними фото в спортзалі.
Так, цього разу Міла вирішила показати свої принади не на звичних курортах або світських заходах, а в спортзалі. Модель плюс-сайз абсолютно не комплексує через свої габарити, а навпаки всіляко їх підкреслює.
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