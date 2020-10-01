У жовтні 2020 року Укргідрометцентр очікує місячну температуру в межах середніх багаторічних значень

Про це інформує Politeka, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Так, українські синоптики прогнозують у жовтні температуру + 6...12°С, в горах- + 6...7°с. Абсолютний максимум температури складе + 25...35°С, у гірських районах- + 18...24°С. Абсолютний мінімум – -5...16°С, у північних, центральних, східних областях та в Карпатах місцями -18...23°С, на півдні Криму-0...-2°С морозу.

Що ж стосується опадів, то їх середньомісячна кількість очікується на рівні 30-65 мм, а в Карпатах – 75-100 мм.

Починаючи з другої декади жовтня перехід середньої добової температури відбудеться в бік зниження до + 8°С.

У свою чергу, народний синоптик Леонід Горбань вважає, що в жовтні по всій Україні збережеться тепла погода: повітря прогріється до +13°...+ 14° і лише в останні дні жовтня опуститься до +7°...+ 8°, передає Обозреватель.

Також він прогнозує, що на заході країни можливі погодні сюрпризи.

"На півдні опади очікуються 8-10 жовтня, потім - в 16-18 і 27-28 числах місяця. 1-4 жовтня температура повітря становитиме + 19°...+ 22°, 6-7 числа знизиться – до +16°...+17° і в таких межах протримається до 17-18 жовтня", – прогнозує Горбань.

Похолодання, на його думку, очікується 19 жовтня – до +14°...+16°. І лише в самому кінці жовтня, 29-31 жовтня, температура впаде до +11°...+12°. У Центральній Україні перша половина місяця буде теплою, але в 20-х числах опуститься до +12°...+ 13°, а в останні 3-4 дні жовтня становитиме +8°...+9°.

Що стосується сходу країни, то, на думку Горбаня, тут до 10 жовтня температура буде приблизно як на півдні. І лише на крайньому сході, а також в гірських районах заходу і на Прикарпатті ймовірні перепади температури – від температурних коливань до рясних опадів.

Ми писали, що погода в Україні 1 жовтня остаточно засмутить українців. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Згідно зі свіжим прогнозом, у четвер, 1 жовтня, в Україні буде дуже похмура і дощова погода. При цьому практично всі регіони будуть страждати від дощів.

На заході пройдуть сильні дощі з грозами. Температура повітря опуститься до 14-17 градусів. Вночі буде зовсім холодно. Стовпчики термометра поповзуть вниз до 9 градусів.

У центральних регіонах також пройдуть дощі. Температура коливатиметься в районі 16-18 градусів тепла.

У північних областях опади також очікуються, але вони будуть не такими рясними як в інших регіонах.

На Сході і півдні країни буде трохи тепліше, ніж в інших областях, але настрій затьмарять безперервні дощі. Вдень температура підніметься до 20 градусів, але вночі знову впаде до 10-13 градусів.

У Києві 1 жовтня очікується дощова і похмура погода. Температура вдень - 16-18 градусів. Вночі очікується 11-13 градусів тепла.

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