Пожежа у Луганській області, який спалахнув 30 Вересня відразу в трьох районах, обернувся справжньою трагедією
Полум'ям охоплено понад 9300 гектарів. Зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовано. Вогнем пошкоджено кілька десятків будинків та громадських будівель.
Вогонь дістався до Сєвєродонецька.
"Зараз все місто в пожежних машинах і в диму, як у фільмі апокаліпсис», - пишуть в мережі.
Багато будинків залишилися без води, також відсутнє світло через обрив електромереж, викликаного пожежею.
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Людей з найближчих населених пунктів евакуюють.
Всього евакуйовано 95 осіб. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що їх розмістили в спортзалах шкіл, їх забезпечили харчуванням.
Для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим внаслідок пожеж. Для всіх постраждалих і всіх бажаючих надати допомогу в ліквідації наслідків пожежі цілодобово працює штаб за телефоном: 095-910-19-20.
У зв'язку з розміщенням людей у школах, 1 жовтня у Сєвєродонецьку скасували заняття. Про це повідомили в Сєвєродонецькій військово-цивільній адміністрації.
Заняття також будуть припинені в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.
У пожежах, за даними ГПУ, загинули три людини, серед них – один лісник, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Правоохоронці порушили кримінальні справи.
Тим часом, в мережі пишуть про 10 загиблих і сотні постраждалих. Відзначається, що є постраждалі серед МНСників, які знаходяться в самому "пеклі".
Вогонь гасять співробітники ДСНС, особовий склад лісової охорони, поліцейські, працівники агропромислових підприємств. До гасіння пожеж залучили 1030 осіб та 158 одиниць техніки, з них від ДСНС 336 осіб та 69 одиниць техніки. До боротьби з пожежами залучили підрозділи рятувальників з кількох областей-Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської.
Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів в секунду з поривами.
Нагадаємо про масштабні пожежі в Харківській та Луганській областях.
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