Пожежа у Луганській області, який спалахнув 30 Вересня відразу в трьох районах, обернувся справжньою трагедією

Полум'ям охоплено понад 9300 гектарів. Зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників у Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовано. Вогнем пошкоджено кілька десятків будинків та громадських будівель.

Вогонь дістався до Сєвєродонецька.

"Зараз все місто в пожежних машинах і в диму, як у фільмі апокаліпсис», - пишуть в мережі.

Багато будинків залишилися без води, також відсутнє світло через обрив електромереж, викликаного пожежею.

В Луганской области - новый лесной пожар.



Власть объявила эвакуацию сел, людей собираются принимать в помещениях северодонецких школ.



В соцсетях можно встретить сообщения о заблокированных огнем людях.



Пожар гасят и спасатели, и военные зоны ООС.



Видео: Nadezhda Toropenko pic.twitter.com/3HOKJJ2wqa — Донбасс.Реалии (@donbassrealii) September 30, 2020

Людей з найближчих населених пунктів евакуюють.

Всього евакуйовано 95 осіб. Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомив, що їх розмістили в спортзалах шкіл, їх забезпечили харчуванням.

Для надання допомоги сформовано обласний оперативний штаб з надання допомоги постраждалим внаслідок пожеж. Для всіх постраждалих і всіх бажаючих надати допомогу в ліквідації наслідків пожежі цілодобово працює штаб за телефоном: 095-910-19-20.

У зв'язку з розміщенням людей у школах, 1 жовтня у Сєвєродонецьку скасували заняття. Про це повідомили в Сєвєродонецькій військово-цивільній адміністрації.

Заняття також будуть припинені в Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля.

У пожежах, за даними ГПУ, загинули три людини, серед них – один лісник, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Правоохоронці порушили кримінальні справи.

Тим часом, в мережі пишуть про 10 загиблих і сотні постраждалих. Відзначається, що є постраждалі серед МНСників, які знаходяться в самому "пеклі".

Вогонь гасять співробітники ДСНС, особовий склад лісової охорони, поліцейські, працівники агропромислових підприємств. До гасіння пожеж залучили 1030 осіб та 158 одиниць техніки, з них від ДСНС 336 осіб та 69 одиниць техніки. До боротьби з пожежами залучили підрозділи рятувальників з кількох областей-Луганської, Донецької, Харківської, Дніпропетровської та Полтавської.

Гасіння пожежі ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів в секунду з поривами.

Нагадаємо про масштабні пожежі в Харківській та Луганській областях.

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