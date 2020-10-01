Пожар в Луганской области, который вспыхнул 30 сентября сразу в трех районах, обернулся настоящей трагедией

Пламенем охвачены более 9300 гектаров. Зафиксировано 146 пожаров лесных массивов, травы и кустарников в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах. 82 пожара ликвидированы. Огнем повреждены несколько десятков домов и общественных зданий.

Огонь добрался до Северодонецка.

«Сейчас весь город в пожарных машинах и в дыму, как в фильме апокалипсис», - пишут в Сети.

Многие дома остались без воды, также отсутствует свет из-за обрыва электросетей, вызванного пожаром.

В Луганской области - новый лесной пожар.



Власть объявила эвакуацию сел, людей собираются принимать в помещениях северодонецких школ.



В соцсетях можно встретить сообщения о заблокированных огнем людях.



Пожар гасят и спасатели, и военные зоны ООС.



Видео: Nadezhda Toropenko pic.twitter.com/3HOKJJ2wqa — Донбасс.Реалии (@donbassrealii) September 30, 2020

Людей из ближайших населенных пунктов эвакуируют.

Всего эвакуированы 95 человек. Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что их разместили в спортзалах школ, их обеспечили питанием.

Для оказания помощи сформирован областной оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожаров. Для всех пострадавших и всех желающих оказать помощь в ликвидации последствий пожара круглосуточно работает штаб по телефону: 095-910-19-20.

В связи с размещением людей в школах, 1 октября в Северодонецке отменили занятия. Об этом сообщили в Северодонецкой военно-гражданской администрации.

Занятия также будут приостановлены в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля.

В пожарах, по данным ГПУ, погибли три человека, среди них – один лесник, еще трое пострадавших госпитализированы с отравлением угарным газом. Правоохранители возбудили уголовные дела.

Тем временем, в Сети пишут о 10 погибших и сотнях пострадавших. Отмечается, что есть пострадавшие среди МЧСников, которые находятся в самом "пекле".

Огонь тушат сотрудники ГСЧС, личный состав лесной охраны, полицейские, работники агропромышленных предприятий. К тушению пожаров привлекли 1030 человек и 158 единиц техники, из них от ГСЧС 336 человек и 69 единиц техники. К борьбе с пожарами привлекли подразделения спасателей из нескольких областей — Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской.

Тушение пожара осложняет сильный ветер скоростью более 20 метров в секунду с порывами.

Напомним про масштабные пожары в Харьковской и Луганской областях.

Как сообщала Politeka, Донбасс в огне, масштабный пожар уничтожает все на своем пути: кадры с места катастрофы.

Также Politeka писала, что Луганщина опять в огне: пожар охватил область из-за обстрелов боевиков.