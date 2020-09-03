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Доллар снова давит гривну, Нацбанк обновил курс валют в Украине: к чему готовиться

Курс валют в Украине 3 сентября продолжит издеваться над гривной, которую буквально «втопчут в грязь».

Так, доллар начнет торги с нового грандиозного плюса: межбанк откроется с +3,79 гривны. К средине прошлого дня валюта поднялась до 2,92, а к концу дня продолжила набирать.

Евро же не сумеет поддержать общую тенденцию, опустившись на несколько позиций. Торги начнутся с -21,31 гривны.

Курс валют в Украине 3 сентября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов — 2764,28 гривны;

100 евро — 3279,96 гривны.

Масштабные пожары в Харьковской и Луганской областях: гремят взрывы, людей эвакуируют

В Луганской области к тушению лесного пожара на территории линии разграничения привлекли военных.

о словам спикера местных правоохранителей Татьяны Погукай, пожары распространились на населенные пункты Болотное, Артема (Станица Луганская), Безгиново, Лобачево, Крымское (Новоайдарский р-н), поэтому по тревоге поднят личный состав полиции.

Кроме того, вновь началась детонация мин.

В Станице Луганской огонь добрался до жилых домов: полицейские предупреждают жителей улиц Шевченко и Москва-Донбасс об опасности и вместе с пожарными пытаются локализовать очаги возгорания.

Ряд массмедиа утверждают, что у военных, участвующих здесь в тушении пожаров, загорелась военная техника, также пострадали двое военнослужащих (они получили ожоги, их госпитализировали).

Масштабные пожары также вспыхнули 2 сентября в Харьковской области, там эвакуировали 52 человека. Огонь уничтожил 20 жилых домов.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

При этом один человек обратился в больницу с предварительным диагнозом - отравление угарным газом.

Размещение эвакуированных людей планируется на базе поликлиники и лицея поселка Двуречная.

Пожар пока не остановили, но скорость его распространения уменьшилась в связи с тем, что ветер утих.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по поводу идущих в Харьковской и Луганской областях пожаров, а премьер-министр отправил на места происшествий вице-премьера Алексея Резникова, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра обороны Андрея Тарана и министра соцполитики Марину Лазебную.

В Офисе президента подвели итоги заседания Трехсторонней контактной группы: новые участки разведения сил и другие решеня

Заседание состоялось в формате видеоконференции. Подробности сообщает пресс-служба ОП.

На заседании рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что стороны придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

А наблюдатели СММ ОБСЕ не зафиксировали жертв среди мирного населения с начала объявления перемирия.

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем", - указано в сообщении.

Так, стороны согласовали координаты 19 приоритетных участков разминирования. А двадцатый участок возле Золотого будут разминировать в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, которое предварительно запланировано на ноябрь.

Подчеркнем, в ТКГ согласовали и четыре следующих участка разведения сил и средств.

"Поставлена ​​задача группе по безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к Рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", - добавили в ОП.

Кроме того, указано, что в рамках рабочей группы по гуманитарным вопросам украинская сторона выполнила все необходимые процедуры, предоставив ОБСЕ информацию об удерживаемых лицах, которых запрашивает другая сторона в рамках взаимного освобождения.

При этом Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся на временно оккупированных территориях.

Напомним, Юсупова объяснила, чем чревато назначение Кравчука и Фокина.

Как сообщала Politeka, Фокин сделал громкое заявление об аннексии Крыма.

Также Politeka писала, что волонтер объяснил, в чем опасность новых договоренностей по Донбассу.