Погода в Україні 1 жовтня остаточно засмутить українців

Як повідомляє Politeka.net, про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Згідно зі свіжим прогнозом, у четвер, 1 жовтня, в Україні буде дуже похмура і дощова погода. При цьому практично всі регіони будуть страждати від дощів.

На Заході пройдуть сильні дощі з грозами. Температура повітря опуститься до 14-17 градусів. Вночі буде зовсім холодно. Стовпчики термометра поповзуть вниз до 9 градусів.

У центральних регіонах також пройдуть дощі. Температура коливатиметься в районі 16-18 градусів тепла.

У північних областях опади також очікуються, але вони будуть не такими рясними як в інших регіонах.

На Сході і Півдні країни буде трохи тепліше, ніж в інших областях, але настрій затьмарять безперервні дощі. Вдень температура підніметься до 20 градусів, але вночі знову впаде до 10-13 градусів.

У Києві 1 жовтня очікується дощова і похмура погода. Температура вдень - 16-18 градусів. Вночі очікується 11-13 градусів тепла.

Судячи з прогнозу, осінь вступила в свої права. Найближчими днями в Україні триватимуть дощі, хоч температура і підніметься після різкого падіння.

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