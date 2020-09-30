Коли будемо працювати і відпочивати

Уряд на своєму засіданні затвердив перенесення робочих днів у наступному році

Про це інформує Politeka з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з відповідним рішенням, зроблено це для того, щоб більш раціонально використовувати робочий час українців і створити громадянам країни сприятливі умови для святкування ними Різдва, Дня Незалежності та Дня захисника України.

У зв'язку з цим, Кабмін рекомендує головам підприємств, установ та організацій (крім ПФУ, Укрпошти, Держказначейства та банків) для тих працівників, у кого п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними, перенести наступного року робочі дні:

з п'ятниці, 8 січня, на суботу 16 січня;

з понеділка, 23 серпня, на суботу 28 серпня;

з п'ятниці, 15 жовтня, на суботу 23 жовтня.

Разом з цим, спецрежим роботи банків у ці дні визначить спеціальним розпорядженням Нацбанк України.

Politeka писала, що з 2020 року в календарі українців з'явиться нове свято. Так, глава держави Володимир Зеленський під час поїздки на Закарпаття заявив про введення нового свята - дня виноградаря і винороба.

Під час брифінгу голова ОДА заявив, що потенціал регіону - 5000 виноробів, але зараз працюють менше 50.

"Сьогодні (25 вересня) я підписав указ, що встановлює в Україні офіційне свято - день виноградаря і винороба. Я знаю, що це важливо для людей, які працюють у цій галузі. Це символічний крок, який підкреслює повагу до цієї професії і цього мало. Уряд і відповідне міністерство повинні представити комплекс заходів з розвитку українського виноградарства і виноробства", - заявив президент під час брифінгу.

На сайті глави держави також сказано, що тепер день виноградаря і винороба в Україні повинні відзначати щорічно у другу неділю листопада. Цього року свято випадає на 8 листопада.

Українців очікують тривалі вихідні наступного місяця. У жовтні українців чекає відразу 10 вихідних днів.

Згідно із законодавством, 14 жовтня Україна відзначає День захисника, який був заснований в якості державного свята ще в 2014 році на честь православного свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Саме її вважають покровителькою українського козацтва, тому 14 жовтня українці відзначатимуть одразу два свята.

Через те, що День захисника України випадає на будній день, 13 жовтня автоматично стає скороченим робочим днем.

Таким чином, в жовтні буде 10 вихідних і 21 робочий день.

Нагадавши, Зеленський приголомшив планами про впровадження 6 державних свят

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