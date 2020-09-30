Украинцам рассказали, в каком виде они могут получить бэби-боксы
Об этом говорится в законопроекте №3006а, который был в целом одобрен Верховной Радой.
Теперь молодые родители могут сами выбирать, в каком виде государство будет им предоставлять помощь после рождения ребенка.
Если раньше украинцам на специальные счета в ПриватБанке после рождения ребенка перечисляли более 5 тысяч гривен, которые можно было потратить на специальную продукцию, то теперь родители могут забрать помощь в виде привычных бэби-боксов.
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А уже с 1 июля 2021 года молодые родители будут самостоятельно решать, в каком виде они хотят получить помочь: деньгами на спецсчета или готовым набором для младенцев.
Также бэби-боксы будут выдавать следующим получателям:
- усыновителям;
- патронатным воспитателям;
- приемным родителям;
- родителям-воспитателям;
- опекунам новорожденного ребенка.
Стоимость этого бэби-бокса составляет три прожиточных минимума (после 1 декабря - 5763 гривны).
Ранее мы рассказывали, что проблемы с выдачей бэби-боксов начались еще весной 2020 года.
В Минсоцполитики сообщали, что те, кто не получил "пакет малыша", смогут подать заявление на протяжении 60 дней после рождения ребенка, но из-за карантина образовались большие очереди.
Без обещанных беби-боксов остались в Запорожской, Тернопольской, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Через время власть отменила выдачу бэби-боксов и запустила процесс начисления молодым родителям компенсации в размере 5 тысяч гривен.
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