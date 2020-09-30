Что нужно знать украинцам

Украинцам рассказали, в каком виде они могут получить бэби-боксы

Об этом говорится в законопроекте №3006а, который был в целом одобрен Верховной Радой.

Теперь молодые родители могут сами выбирать, в каком виде государство будет им предоставлять помощь после рождения ребенка.

Если раньше украинцам на специальные счета в ПриватБанке после рождения ребенка перечисляли более 5 тысяч гривен, которые можно было потратить на специальную продукцию, то теперь родители могут забрать помощь в виде привычных бэби-боксов.

А уже с 1 июля 2021 года молодые родители будут самостоятельно решать, в каком виде они хотят получить помочь: деньгами на спецсчета или готовым набором для младенцев.

Также бэби-боксы будут выдавать следующим получателям:

усыновителям;

патронатным воспитателям;

приемным родителям;

родителям-воспитателям;

опекунам новорожденного ребенка.

Стоимость этого бэби-бокса составляет три прожиточных минимума (после 1 декабря - 5763 гривны).

Ранее мы рассказывали, что проблемы с выдачей бэби-боксов начались еще весной 2020 года.

В Минсоцполитики сообщали, что те, кто не получил "пакет малыша", смогут подать заявление на протяжении 60 дней после рождения ребенка, но из-за карантина образовались большие очереди.

Без обещанных беби-боксов остались в Запорожской, Тернопольской, Закарпатской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Через время власть отменила выдачу бэби-боксов и запустила процесс начисления молодым родителям компенсации в размере 5 тысяч гривен.

Напомним, чиновники оставят харьковских мам без бейби-боксов: чего ждать взамен

Как сообщала Politeka, сколько будет стоить «пакет малыша»: украинцам назвали сумму.

Также Politeka писала, что размер выплат на детей резко изменится, украинцам раскрыли условия.