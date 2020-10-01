Відома модель Кайлі Дженнер показала себе і розповіла про кращий образ

На фото Кайлі показала себе в обтягуючій сукні і без білизни. Волосся Дженнер зібрала в хвіст, а руками взялася за шию. Красуня здалася на тлі позашляховика, демонструючи величезне декольте і ідеальні форми. На вулиці була напівтемрява на момент зйомки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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found these pics i never posted from last year🤍 throwback to this looook! one of my favorites.

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"Знайшла ці фотографії, які ніколи не публікувала минулого року. Повернення до цього образу. Один з улюблених", - написала зірка.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Ти просто сумуєш за мною, а?", "Покажи більше невиданих фото !", "Привіт, я просто намагаюся посміхнутися тобі і зробити твій день трохи краще", "наш батько, який на небесах нехай святиться ваше ім'я", «теж один з наших улюблених», "Кайлі дійсно найкрутіша з них", "я вже допомагаю тобі публікувати".

Ми писали, що популярна американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер підкорила досконалими формами в незвичайному вбранні .

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2016 blonde is one of my fav 🤍

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Модель одягла білосніжну довгу футболку, під якою просвічувалися груди без білизни. Корсет натягнувся на тонкій талії і підкреслив її стрункість. 

Нагадавши, Кайлі Дженнер приспустила купальник, щоб показати свої найсоковитіші місця

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер приспустила купальник, щоб показати свої самі соковиті місця

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер засвітила пишні "ягідки", обтягнувши їх тканиною