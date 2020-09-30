Зірку японського кіно Юко Такеуті знайшов мертвою власний чоловік

Про це інформує ВВС.

Повідомляється, що трагедія сталася в ніч на 27 вересня.

Так, відома японська актриса Юко Такеуті пішла з життя у віці 40 років. За інформацією журналістів, зірка кіно покінчила життя самогубством, а її тіло виявив чоловік.

Тіло Юко Такеуті виявив її чоловік у спальні квартири. Передсмертну записку зірка японського кіно, як запевняють ЗМІ, не залишила. У вдівця залишилися двоє дітей.

"Як повідомили джерела серед слідчих, її знайшли в неділю в своєму будинку в токійському районі Сібуя. Джерела додали, що Такеуті була відправлена в лікарню, де була підтверджена її смерть", - пише видання The Japan Times.

Варто нагадати, що Юко Такеуті за свою кар'єру встигла отримати ряд кінопремій і була номінована на премію японської Кіноакадемії за кращу жіночу роль три роки поспіль, починаючи з 2004 року.

А популярність Юко Такеуті отримала після головної ролі у фільмі жахів "Дзвінок" і серіалі "міс Шерлок".

Раніше ми розповідали, що зупинилося серце української легенди. Так, на 80 - му році життя помер відомий диктор і легенда дубляжу Микола Козій.

"Помер Микола Козій-легендарний диктор Українського радіо і перший бренд-войс телеканалу 1+1 йому було 79 років. Голос епохи. Світла пам'ять, маестро", - написав його колега Дмитро Хоркін.

Миколу Козія вважали одним з найкращих дикторів в історії України. Крім цього, Миколу Козія пам'ятають за дубляжем таких фільмів як "Король говорить", "Ноїв ковчег", телесеріалів "Альф", "Коломбо" і т. п.

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