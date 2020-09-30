Ее боялся каждый

Звезду японского кино Юко Такэути нашел мертвой собственный муж

Об этом информирует ВВС.

Сообщается, что трагедия произошла в ночь на 27 сентября.

Так, известная японская актриса Юко Такэути ушла из жизни в возрасте 40 лет. По информации журналистов, звезда кино покончила жизнь самоубийством, а ее тело обнаружил муж.

Тело Юко Такэути обнаружил ее муж в спальне квартиры. Предсмертную записку звезда японского кино, как уверяют СМИ, не оставила. У вдовца остались двое детей.

"Как сообщили источники среди следователей, ее нашли в воскресенье в своем доме в токийском районе Сибуя. Источники добавили, что Такэути была отправлена ​​в больницу, где была подтверждена ее смерть", – пишет издание The Japan Times.

Стоит напомнить, что Юко Такэути за свою карьеру успела получить ряд кинопремий и была номинирована на премию Японской киноакадемии за лучшую женскую роль три года подряд, начиная с 2004 года.

А популярность Юко Такэути получила после главной роли в фильме ужасов "Звонок" и сериале "Мисс Шерлок".

Ранее мы рассказывали, что остановилось сердце украинской легенды. Так, на 80-м году жизни скончался известный диктор и легенда дубляжа Николай Козий.

"Умер Николай Козий — легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1 Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, маэстро", - написал его коллега Дмитрий Хоркин.

Николая Козия считали одним из лучших дикторов в истории Украины. Помимо этого, Николая Козия помнят по дубляжу таких фильмов, как «Король говорит», «Ноев ковчег», телесериалов «Альф», «Коломбо» и т.п.

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