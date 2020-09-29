Популярна фітнес-модель Ана Чері показала, як треба насолоджуватися відпочинком, в яскраво-червоному бікіні

Спекотна красуня поділилася яскравими кадрами своїх розваг у себе в Instagram. Про це пише Politeka.net.

В даний момент модель з подружками відпочивають на Мальдівах і регулярно діляться звідти свіжими кадрами. На новому відео Чері показала, як виходить з бунгало, в якому вони зупинилися, і відправляється плавати в морі. При цьому на ній яскраво-червоний купальник-бікіні, що дозволяє дівчині продемонструвати всі достоїнства своєї ефектної фігури.

На кадрах Чері підходить до води, нахиляється і пірнає, при цьому в кадрі чітко видно її підтягнуті сідниці. Очевидно, що красуня щосили насолоджується жарким сонцем і блакитною водою на курорті.

Шанувальники моделі тут же почали засипати її пост лайками і захопленими коментарями.

Раніше ми писали, що Чері вразила обсягами в крихітному бікіні.

Так, Ана опублікувала спекотні сторіз, позуючи в маленькому кольоровому купальнику.

Модель ближче піднесла до себе камеру, щоб показати свої найкращі розміри з близька. Чері одягла кольоровий в'язаний купальник і з грайливими черепашками, пришитими по периметру маленьких трикутників.

Тонкі лямки натягнулися на великому бюсті. Останній спокусливо блищав на сонці, ймовірно від крему для засмаги.

Красуня прикрила плечі накидкою небесно-блакитного кольору.

Нагадаємо, неперевершена Ана Чері в пікантній позі підставила свої самі соковиті місця сонцю: "Королева пляжу".

Як повідомляла Politeka, Ана Чері блиснула "шовковим" бюстом в крихітному бікіні: "як же жарко".

Також Politeka писала, що апетитна Ана Чері в прозорому ТОПі без білизни засвітила зайве: кадри для справжніх чоловіків.