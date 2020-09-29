Популярная фитнес-модель Ана Чери показала, как надо наслаждаться отдыхом, в ярко-красном бикини
Знойная красотка поделилась яркими кадрами своих развлечений у себя в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
В данный момент модель с подружками отдыхают на Мальдивах и регулярно делятся оттуда свежими кадрами. На новом видео Чери показала, как выходит из бунгало, в котором они остановились, и отправляется плавать в море. При этом на ней ярко-красный купальник-бикини, позволяющий девушке продемонстрировать все достоинства своей эффектной фигуры.
На кадрах Чери подходит к воде, наклоняется и ныряет, при этом в кадре отчетливо видны ее подтянутые ягодицы. Очевидно, что красотка вовсю наслаждается жарким солнцем и лазурной водой на курорте.
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Поклонники модели тут же принялись засыпать ее пост лайками и восторженными комментариями.
Ранее мы писали, что Чери впечатлила объемами в крохотном бикини.
Так, Ана опубликовала жаркие сториз, позируя в маленьком цветном купальнике.
Модель поближе поднесла к себе камеру, чтобы показать свои лучшие размеры с близка. Чери надела цветной вязаный купальник и с игривыми ракушками, пришитыми по периметру маленьких треугольников.
Тонкие лямки натянулись на большом бюсте. Последний соблазнительно блестел на солнце, вероятно от крема для загара.
Красотка прикрыла плечи накидкой небесно-голубого цвета.
Напомним, непревзойденная Ана Чери в пикантной позе подставила свои самые сочные места солнцу: "Королева пляжа".
Как сообщала Politeka, Ана Чери сверкнула "шелковым" бюстом в крохотном бикини: "Как же жарко".
Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери в прозрачном топе без белья засветила лишнее: кадры для настоящих мужчин.