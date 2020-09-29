Украинская певица, победительница 3-го сезона «X-фактора» Аида Николайчук показала свою фигуру в спортивном наряде
Как сообщает Politeka.net, артистка всерьез решила взяться за свою физическую форму и заняться тренировками. Для этого она планирует делать упражнения с конца сентября до конца декабря.
Николайчук поделилась в своем Инстаграм первым видео со своими стараниями, в котором показала, как выглядит ее фигура сейчас – в самом начале занятий. Певица занимается у себя дома под музыку в коротком топе и обтягивающих спортивных штанах. Несмотря на то, что артистка только начинает, уже сейчас ее фигуре позавидуют многие.
««До» 25.09.2020. Решила выложить вариант «До», но в формате видео. Следующее видео в конце декабря. И вот посмотрим», - подписала кадры Николайчук.
Босая экс-солистка «Серебро» взбудоражила позами в бесстыжем платье: «Осторожно, не сломай...»
Печальную тайну бездетной Ольги Бузовой раскрыли в сети: "Если она забеременеет, то..."
Как сейчас выглядят Валюха и жена Митяя из "Сватов", в сеть слили кадры: "Да уж, годы никого не жалеют"
"Это ужас": Волочкова окончательно потеряла стыд, заставив мужчин трогать ее бюст, топ позорных фото
Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.
«Умничка моя», «Отлично выглядишь», «Аидочка ты похорошела попастая», «Что-то я на видос залип», «Аидочка, Вы очаровательные, я глядя на Вас вкл музыку и тоже начала двигаться!!! Музыка хорошая! Вы умничка! Женщина-девушка! Фигурка, прелесть!!», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Николайчук показала о себе удивительный факт. Артистка опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором сравнила себя, 18-летнюю, и нынешнюю. Стоит отметить, разница на лицо.
На "молодом" снимке можно заметить девушку с пышными формами и круглыми щечками, тогда как сейчас Николайчук выглядит заметно стройнее.
Напомним, звезда-красотка "Х-Фактора" Аида Николайчук ошеломила переменами во внешности: "Вот это булочка!".
Как сообщала Politeka, победительница «Х-фактор» Аида Николайчук оказалась в западне после проекта: «Потеряла ребенка и мужа».
Также Politeka писала, что звезда Х-Фактора потеряла ребенка: «Муж не стал поддерживать, отдалился».