Украинская певица, победительница 3-го сезона «X-фактора» Аида Николайчук показала свою фигуру в спортивном наряде

Как сообщает Politeka.net, артистка всерьез решила взяться за свою физическую форму и заняться тренировками. Для этого она планирует делать упражнения с конца сентября до конца декабря.

Николайчук поделилась в своем Инстаграм первым видео со своими стараниями, в котором показала, как выглядит ее фигура сейчас – в самом начале занятий. Певица занимается у себя дома под музыку в коротком топе и обтягивающих спортивных штанах. Несмотря на то, что артистка только начинает, уже сейчас ее фигуре позавидуют многие.

««До» 25.09.2020. Решила выложить вариант «До», но в формате видео. Следующее видео в конце декабря. И вот посмотрим», - подписала кадры Николайчук.

Ее поклонники тут же принялись комментировать видео.

«Умничка моя», «Отлично выглядишь», «Аидочка ты похорошела попастая», «Что-то я на видос залип», «Аидочка, Вы очаровательные, я глядя на Вас вкл музыку и тоже начала двигаться!!! Музыка хорошая! Вы умничка! Женщина-девушка! Фигурка, прелесть!!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Николайчук показала о себе удивительный факт. Артистка опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором сравнила себя, 18-летнюю, и нынешнюю. Стоит отметить, разница на лицо.

На "молодом" снимке можно заметить девушку с пышными формами и круглыми щечками, тогда как сейчас Николайчук выглядит заметно стройнее.

Напомним, звезда-красотка "Х-Фактора" Аида Николайчук ошеломила переменами во внешности: "Вот это булочка!".

Как сообщала Politeka, победительница «Х-фактор» Аида Николайчук оказалась в западне после проекта: «Потеряла ребенка и мужа».

Также Politeka писала, что звезда Х-Фактора потеряла ребенка: «Муж не стал поддерживать, отдалился».