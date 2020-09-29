Відома американська фітнес-модель Ніколь Амато повністю роздяглася заради пікантних кадрів

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото, на якому показала засмагле тіло і талант художника. Вона постала без одягу, повернувшись до камери в півоберта. Дівчина взяла в руки кисть і прикрасила себе білою фарбою, завдавши кілька густих ліній на стегна, руки, груди і навіть п'яту точку.

Примітно, що на знімку видно лише частину обличчя Ніколь - фотограф зробив акцент на її пишних формах. На задньому плані можна помітити пальми і якусь кам'яну будову. У такій обстановці модель нагадує розкуту дику амазонку.

"Хочете навчитися малювати? Я навчу вас, як робити шедеври, в будь - якому випадку, ми будемо отримувати задоволення від безладу", - підписала знімок Амато.

Користувачі соціальної мережі висловилися про екстравагантний вигляд красуні в коментарях:

"Шедевр, о мій Бог 😍 справжній витвір мистецтва🖼 😍❤️"; "Вау, це такий приголомшливий знімок😍 😍 🎨"; " наскільки чудовою може бути жінка?".

Раніше Ніколь Амато сфотографувалася на вулиці, надівши сіточку на оголене тіло, і показала свої принади на природі. Дівчина спокусливо зігнулася, надавши кадру ще більш пікантний вигляд. Видатний бюст вона цнотливо прикрила долоньками.

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